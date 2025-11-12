هيونداي تطلق النسخة N من سيارتها هيونداي Ioniq 6 الكهربائية

أرخص سيارة زيرو تقدمها علامة فيات في مصر.. لا تتجاوز 650 ألف جنيه

أسعار ومواصفات رينو أوسترال 2026 بعد تخفيضها أكثر من 200 ألف جنيه

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق نسخة N الرياضية من سيارتها Ioniq 6 الكهربائية الصالون.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Ioniq 6 N الرياضية الجديدة تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة 478 كيلووات/650 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 770 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة الكهربائية Ioniq 6 N الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2ر3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 260 كلم/س.

وتتوفر للسيارة الكهربائية بطارية بجهد 800 فولت وبسعة 84 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 400 كلم تقريبا.

وبالإضافة إلى المحركات الأقوى والضبط المعتاد للهيكل والتوجيه والمكابح، تم إجراء تحسينات تصميمية؛ حيث تأتي السيارة الكهربائية Ioniq 6 N الرياضية بهيكل أعرض بمقدار 6 سم، في حين تخطف المؤخرة الأنظار إليها من خلال الجناح الجذاب.