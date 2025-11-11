شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه تراجع صافي أرباحها بنسبة النصف، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وذلك وفقًا لنتائج الربع الثالث التي تم الإعلان عنها الثلاثاء.

وتراجعت الأرباح الموحدة بعد حساب الضرائب إلى 1.24 مليار يورو (1.4 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى سبتمبر، كما قالت الشركة القابضة ومقرها شتوتجارت.

وتأتي هذه الخسائر في ظل ظروف صعبة تواجه شركة تصنيع السيارات بورشه إي جي والشركة القابضة بورشه إي إس التي تملك حصة في مجموعة فولكس فاجن.

وسجلت بورشه إي جي خسائر كبيرة هذا العام، خاصة بسبب تغيير استراتيجيتها فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية وأدائها الضعيف في الصين.

وسجلت بورشه إس إي بعد تعديل البنود الاستثنائية، أرباحا مقدارها 1.6مليار يورو في غضون الأشهر التسعة الأولى من العام ، مقارنة بما حققته قبل عام وبلغ 2.5 مليار يورو.

ويستبعد هذا الرقم، على وجه الخصوص، تعديلات القيمة على الاستثمارات وهو مؤشر الأداء الرئيسي للشركة.

وأكدت اللجنة التنفيذية التوقعات السنوية لصافي الدخل الموحد المعدل الذي يتراوح بين 0.9 مليار يورو و 2.9 مليار يورو، والتي تم تخفيضها مرة أخرى في سبتمبر.

وبلغ صافي الديون 5 مليارات يورو في نهاية سبتمبر، أي أقل قليلاً من نحو 5.2 مليار يورو مطلع العام الجاري.

