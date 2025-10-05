مع اقتراب زيادة البنزين.. هذه أرخص سيارة كهربائية في مصر

تبحث فئة كبيرة من المواطنين بسوق السيارات المصري عن السيارات الـ"كروس أوفر" الخدمية الأرخص في مصر حاليًا، كونها من الفئات الأكثر انتشارا بجميع أسواق العالم وبات يفضلها الأغلبية العظمى من المشترين.

يضم التقرير التالي أرخص السيارات الكروس أوفر التي تباع تحت المليون في مصر، وأبرزها تيجو 4 برو وجاك JS2، وتبدأ أسعارها من 740 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أرخص السيارات كروس أوفر:

سوإيست S05

تتوفر S05 الكروس أوفر الجديدة بفئة واحدة Highline سعرها الرسمي 949,000 جنيه.

وتعتمد S05 على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، يولد قوة 156 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر، ما يمنح السيارة أداءً مناسبًا لفئتها. ويرتبط المحرك بناقل حركة مزدوج القابض DCT WET مزود بتبريد زيت، ويتكون من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

جاك JS2

تقدم جاك JS2 خلال يناير 2025 الجاري بسعر 740 ألف جنيه.

تعتمد جاك JS2 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

شيري تيجو 4 برو

تقدم شيري تيجو 4 برو موديل 2026 الجديدة المجمعة محليًا بـ 3 فئات بسعر رسمي يبدأ من 875 ألف جنيه للفئة Comfort القياسية، والفئة Luxury بـ915 ألف جنيه، والفئة Luxury Turbo الأعلى تجهيزًا 980 ألف جنيه.

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

جيلي GX3 Pro

تقدم جيلي GX3 PRO الجديدة التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium، ويبلغ سعرها الرسمي 850 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

رينو كارديان

تتوفر كارديان بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 849.900 جنيه، والفئة تكنو الثانية بـ899.900 جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا بـ974.900 جنيه.

تعتمد كارديان الجديدة على محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

