تراجع أرباح "مرسيدس" بنحو الثلث في الربع الثالث

شتوتجارت - (د ب أ):

تراجعت أرباح شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس-بنز" بشكل حاد في الربع الثالث من هذا العام.

وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة شتوتجارت اليوم الأربعاء أن أرباح المجموعة انخفضت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تقارب 31%، من 71ر1 مليار يورو إلى 19ر1 مليار يورو.

وبحسب البيانات، انخفضت مبيعات الشركة في الربع الثالث بنسبة 9ر6% إلى 14ر32 مليار يورو.

وقال الرئيس التنفيذي، أولا كيلينيوس، إن النتائج الفصلية جاءت متوافقة مع توقعات العام بأكمله.

كما أعلنت المجموعة تراجع أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 3ر50% على أساس سنوي، من 80ر7 مليار يورو إلى 87ر3 مليار يورو.

وعزت الشركة هذا التراجع إلى الرسوم الجمركية، وتراجع المبيعات، وتكاليف الإجراءات الرامية إلى تعزيز الكفاءة.

ومن أجل استعادة الربحية، أعلن مجلس الإدارة في فبراير/شباط الماضي عن برنامج تقشف يهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 10% بحلول عام 2027، إلى جانب تقليص التكاليف الثابتة وتحسين تكاليف المواد. وتم الاتفاق مع مجلس العمال العام على حزمة تتضمن تعويضات مالية للموظفين في المجالات غير الإنتاجية في إطار برنامج طوعي لإنهاء العمل.

ووفقا للإدارة، يبلغ حجم برنامج التقشف نحو 5 مليارات يورو مقارنة بخطط داخلية سابقة.

وبلغت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب للشركة في الربع الثالث ملياري يورو، مقارنة بـ5ر2 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الشركة أن الأرباح التشغيلية تم تعديلها لتستبعد تأثيرات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 34ر1 مليار يورو، منها 876 مليون يورو مرتبطة بعمليات خفض العمالة في ألمانيا وجهود التقشف في الخارج. ولم تكشف الشركة عن عدد الموظفين الذين غادروها في ألمانيا.

وأدى ضعف المبيعات في الصين والولايات المتحدة إلى تراجع جديد في مبيعات "مرسيدس-بنز"، حيث باعت الشركة في الربع الثالث 525 ألفا و300 سيارة وشاحنة صغيرة، أي أقل بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بلغ إجمالي مبيعات سيارات الأفراد والشاحنات الصغيرة لدى مرسيدس نحو 6ر1 مليون مركبة، بانخفاض قدره 9%. وكانت الشركة سجلت بالفعل في عام 2024 تراجعا في المبيعات بنسبة 4% إلى ما يقارب 4ر2 مليون مركبة، في ظل الأزمة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات.