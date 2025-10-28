اسبويلر السيارة.. خاصية جمالية أم سرعة إضافية؟

برلين - (د ب أ):

تشتمل بعض السيارات على "اسبويلر". وهنا يتساءل الكثيرون: هل يتمتع هذا الاسبويلر بمزايا عملية أم أنه يمنح السيارة لمسة رياضية جذابة فقط؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوردت مجلة (أوتو تسايتونج) أن اسبويلر السيارة سواء الأمامي أو الخلفي ليس مجرد لمسة رياضية جذابة، بل يتمتع بالعديد من المزايا على الناحيتين التصميمية ومعدلات الأداء، لا سيما مع السيارات الرياضية والهايبر كار.

زيادة الديناميكا الهوائية

وأوضح خبراء المجلة الألمانية أن الاسبويلر يعمل على زيادة الخصائص الديناميكا الهوائية للسيارة وتحسين سلوك القيادة، مع زيادة ثبات السيارة، خاصة على السرعات العالية وعند اجتياز المنعطفات.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن معظم وحدات الاسبويلر مصنوعة من مواد خفيفة الوزن وعالية الجودة مثل بلاستيك ABS (أكريلونيتريل بوتادين ستيرين) أو من ألياف الكربون. وتنتج بعض الشركات أيضا الوحدات من البولي بروبيلين البلاستيكي أو البولي يوريثين (PU).

الأنواع

ومن أنواع الاسبويلر الموجودة في الأسواق الاسبويلر الخلفي، والذي يتم تثبيته على غطاء صندوق الأمتعة لدى موديلات الكوبيه وسيارات الصالون.

ويتوفر أيضا اسبويلر لحافة السقف في السيارات الفان وسيارات SUV والسيارات الكومبي.

ويضمن الاسبويلر الأمامي، الذي يسمى أيضا بالشفة، توزيع الهواء أمام السيارة بشكل أفضل، وذلك لتحقيق خصائص ديناميكية أعلى أو لزيادة الهواء في حجرة المحرك للتبريد.

ومن أنواع الاسبويلر ما يوجد على جانب السيارة وعلى زوايا المصادم أو على العتبات والرفارف. ويهدف هذا النوع إلى توجيه الهواء حول السيارة لتقليل المقاومة، كما يوجد اسبويلر العتبات لمنع وصول الاتساخات القادمة من العجلات إلى الأبواب، فضلا عن دورها في زيادة ديناميكية السيارة.

وتتيح متاجر الملحقات وشركات التعديل وحدات اسبويلر بجانب الوحدات القياسية، وذلك لجميع فئات السيارة تقريبا مثل الرياضية والفان والرياضية متعددة الأغراض SUV.

وفي الغالب تكون الوحدات، التي يتم تثبيتها عن طريق متاجر الملحقات، غير مناسبة إلا لغرض زيادة المظهر الرياضي للسيارة؛ حيث في الغالب لا تفي بالمعايير الأخرى، والتي تتطلب مواصفات معينة في التصميم تتوافق مع كل موديل على حدة.

ويتم تثبيت معظم وحدات الاسبويلر الخلفية على السيارة بشريط خاص بالجسم أو مواد لاصقة. وتتطلب بعض الموديلات تركيب براغي في مواضع معينة.

اسبويلر أم جناح؟

ويتم استعمال كلمة الاسبويلر والجناح الخلفي بشكل مترادف، على الرغم من أن لكل منهما خصائص ووظائف مختلفة، فالاسبويلر يواجه الهواء من جهة واحدة، في حين يواجه الجناح الخلفي الهواء من الجهة العليا والسفلى.

لذا يقف الجناح على حامل، في حين يستقر الاسبويلر مباشرة على جسم السيارة، كما أن الجناح يعمل بدقة أعلى وبشكل مستهدف لتوجيه الهواء.