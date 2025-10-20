بيجو 3008 الجديدة تتفقد 100 ألف جنيه من سعرها في مصر

45 ألف جنيه تخفيض بأسعار السيارة التجارية الأكثر مبيعًا في مصر

أعلنت شركة مانسكو أوتوموتيف وكيل بيجو في مصر، عن تخفيض أسعار سيارات بيجو 3008 موديل 2026 بقيمة تتراوح بين 60 ألف إلى 100 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تقدم بيجو 3008 الجديدة بالسوق المصري بعد التخفيض بأسعار رسمية تبدأ من 1.989.990 بدلًا من 2.050.000 جنيه للفئة الأولى، بينما انخفضت أسعار الفئة الثانية إلى 2.249.990 مقابل 2.350.000 جنيه.

تتميز بيجو 3008 الجديدة بخطوط تصميم ديناميكية ومصابيح LED أمامية وخلفية، بالإضافة إلى مقصورة داخلية مجهزة بشاشة مركزية قياس 21 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكيين.

تم تجهيز السيارة بمحرك توربيني بسعة 1.6 لتر وقوة 180 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مما يوفر أداءً قويًا وسلاسة في القيادة.

تتوفر السيارة الجديدة في السوق المحاليل بفئتين من التجهيزات، الفئة الأولى هي Allure وتم تجهيزها يشمل 6 وسائد هوائية، أنظمة أمان متقدمة، جنوط رياضية 19 بوصة، وشاشة عالية التقنية.

أما الفئة الثانية هي GT وبها مزايا إضافية أبرزها مقاعد جلدية بخاصية التدليك، مصابيح Matrix LED، وكاميرا 360 درجة.