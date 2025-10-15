بعد التعديل.. فيراري SF90 Spider تنطلق بقوة 1000 حصان

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت شركة التعديل الأمريكية “1016 Industries” عن إجراء تعديلات على السيارة فيراري SF90 Spider المكشوفة لتكسوها بثوب أنيق.

واعتمدت شركة التعديل على ألياف الكربون لإضفاء طابع رياضي أكثر عصرية؛ حيث قامت بتزويد السيارة السوبر رياضية بمصدم أمامي جديد وعتبات جانبية بارزة، في حين جاءت العجلات مطلية باللون الأصفر مع تفاصيل باللون الأسود، مما أضفى لمسة أكثر جرأة وجاذبية على السيارة.

وفي المقصورة الداخلية حافظت شركة التعديل على هوية السيارة الفاخرة؛ حيث تكتسي المقاعد بجلد أسود تتخلله تفاصيل بيضاء أنيقة، مع شعار الحصان الجامح المميز “Cavallino” على مساند الرأس، كذلك ظلت الأجواء الداخلية وفية للطابع الكلاسيكي لفيراري، والذي يجمع بين الأناقة والبساطة في آن واحد.

ومن الناحية التقنية، فلم تمس التعديلات قدرات السيارة الميكانيكية؛ إذ ما زالت تعتمد على منظوم دفع هجينة تتكون من محرك V8 تربو، والذي تتضافر جهوده مع ثلاثة محركات كهربائية لتصل القوة الإجمالية إلى نحو 1000 حصان.

وبفضل هذه القوة الخارقة تتسارع السيارة السوبر رياضية من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 5ر2 ثانية فقط، بينما تتخطى السرعة القصوى حاجز 340 كلم/س.