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هيونداي تعلن استدعاء أكثر من 225 ألف سيارة رياضية لهذا السبب

04:15 م الخميس 28 نوفمبر 2024

علامة هيونداي التجارية

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ديترويت - (أ ب):

أعلنت شركة هيونداي استدعاء أكثر من 226 ألف سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وسيارة صغيرة في الولايات المتحدة بسبب احتمال تعطل كاميرات الرؤية الخلفية وعدم ظهور الصورة على الشاشات.

يشمل الاستدعاء بعض سيارات سانتا في وإلانترا من طرازات 2021 و2022.

وقالت هيونداي في وثائق نشرتها الجهات التنظيمية الأمريكية للسلامة الأربعاء إن وصلات اللحام على لوحة الدوائر المطبوعة قد تتعرض للتشقق بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تعطل الكاميرات.

وقد يؤدي ذلك إلى تقليل الرؤية وزيادة خطر إصابة المشاة.

وسيقوم الوكلاء باستبدال الكاميرات دون تكاليف على المالكين، الذين سيتم إخطارهم بالرسائل اعتبارًا من 19 يناير القادم.

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