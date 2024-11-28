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تويوتا وهوجن ورينو.. سيارات مستعملة للبيع بمزاد علني كبير - التفاصيل

01:22 م الخميس 28 نوفمبر 2024

أرشيفية

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القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد جلسة مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" السيارات المستعملة التابعة لنيابات.

وتعقد جلسة المزاد بحسب الإدارة المركزية للمبيعات، يوم الاثنين 9 ديسمبر المقبل في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات "لوطات" سيارات ملاكي ونقل وبيك آب وأتوبيس وميني باص وميكروباص وموتوسيكلات وتكاتك وتروسيكل.

تنتمي اللوطات المعروضة بالمزاد إلى ماركات وطرازات متنوعة أبرزها "تويوتا - بيجو - نيسان - مازدا - سوزوكي - مرسيدس - شيفرولية - فولكس فاجن رينو - هيونداي - شاهين - دايو - كيا - بي إم دبليو ح هوندا - أوبل".

كما يتاح للبيع بالمزاد مركبات "دايون - هاوجيانج - بوكسر - داتسون - حلاوة - دايهاتسو - أفيكو - نصر - فوتون - cmg - هوجن - اسكانيا - أشيا - راما - باجاج - إيسوزو" وغيرها.

للمزيد من التفاصيل والاطلاع على شروط الشراء (اضغط هنا)

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