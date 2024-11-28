أودي تطلق سيارتها Q5 Sportback الجديدة بالأسواق.. أسعار ومواصفات

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إنجولشتات - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها Q5 Sportback الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ووفقًا للشركة الألمانية فإن Q5 Sportback الجديدة ستباع بأسعار تبدأ من 54 ألف و800 يورو (مليونين و867 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة أن سيارتها Q5 Sportback الجديدة تتميز على الناحية التصميمية من خلال شبكة المبرد الكبيرة والسقف المنساب للأسفل بشدة.

وتهيمن على مظهر المؤخرة المصابيح الممتدة على كامل عرض السيارة مع شفة اسبويلر على الغطاء الخلفي، بالإضافة إلى المظهر الجذاب للناشر الخلفي ومخارج العادم.

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة Q5 Sportback الجديدة على نظام الدفع الهجين المعتدل 48 فولت مع مولد (TSG) بقوة 18 كيلووات/24 حصان وعزم دوران أقصى 230 نيوتن متر. وتبلغ سعة بطارية الليثيوم أيون 1.7 كيلووات ساعة.

وتتوفر للسيارة باقة محركات تغطي نطاق قوة يمتد من 150 كيلووات/204 حصان إلى 270 كيلووات/367 حصان.

وتتمتع السيارة Q5 Sportback الجديدة بالعملانية؛ حيث تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 515 و1.415 لترا، بينما يبلغ حمل الجر 2.400 كجم.

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