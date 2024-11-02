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نيسان تستدعي 4036 سيارة بسبب عيب قاتل والإصلاح مجانًا

03:08 م السبت 02 نوفمبر 2024

استدعاء سيارات نيسان

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تينيسي - (د ب أ):

أعلنت شركة "نيسان أمريكا الشمالية" عزمها استدعاء 4036 سيارة، وذلك وفق مذكرة استدعاء نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة الطرق السريعة في الولايات المتحدة، على الإنترنت.

ويشمل الاستدعاء سيارات نيسان زد إنتاج 2023-2024، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقد يحدث عكس موصلات الجهاز الحساس الخاص بالكشف عن المشاة من الجانب الأيمن في حزام المصد الأمامي الذي يمكن أن يمنع تفعيل غطاء المحرك على النحو المقصود.

وحال لم يتم تفعيل غطاء المحرك عند حدوث حوادث مشاة، تزيد فرصة الإصابة.

وسوف يتم استبدال حزام المصد الأمامي مجانا.

نيسان استدعاء سيارات
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