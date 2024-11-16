بعد الكشف عن أسعار BJ30.. أحدث قائمة سعرية لسيارات بايك بمصر

كتب - محمد جمال:

كشفت شركة ألكان أوتو، التابعة لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، عن أسعار السيارة بايك BJ30 موديل 2025 الجديدة كليًا في السوق المصرية.

ومع طرح السيارة BJ30 موديل 2025 الجديدة بالسوق المصري والكشف عن أسعارها، يبحث العديد من المواطنين بالسوق المحلي عن أسعار سيارات بايك الصينية في السوق المصري خلال الشهر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي سيارات بايك الصينية بالسوق المصري:

بايك BJ30

تقدم بايك BJ30 الجديدة بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات الأولى بنزين وسعرها الرسمي مليون و690 ألف جنيه والثانية هايبرد وسعرها الرسمي مليون و790 ألفا.

وتقدم السيارة بخيارين من المحركات. الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات. استهلاك الوقود لهذا المحرك يبلغ 8 لترات لكل 100 كم.

أما الخيار الثاني فهو نظام هايبرد، حيث يعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر. النسخة الرباعية الدفع مزودة بمحرك كهربائي خلفي بقوة 73 حصان وعزم 135 نيوتن.متر.

بايك U5 Plus

تبدأ أسعار بايك U5 Plus الصينية موديل 2025 من 824.900 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 924.900 ألف جنيه.

بايك X55

تتوفر بايك X55 الصينية موديل 2025 بسعر رسمي يبدأ من مليون 259 ألف و 900 جنيه للفئة الأولي Highline، ومليون و359 ألف و 900 جنيه للفئة الثانية Topline، ومليون و484 ألف و900 جنيه للفئة الثالثة Premium.

بايك X7

تقدم أسعار بايك X7 الصينية موديل 2025 بسعر يبدأ من مليون و544 ألف و900 جنيه للفئة الأولي Highline، ومليون 619 ألف جنيه للفئة الثانية Topline، ومليون و674 ألف و900 جنيه للفئة الثالثة Premium.