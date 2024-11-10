سكودا تطرح الجيل الرابع من سوبيرب في الأسواق بـ2 مليون جنيه.. صور

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ملادا بوليسلاف - (د ب أ):

أعلنت شركة سكودا التشيكية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق الجيل الرابع من أيقونتها Superb بموديليها الصالون والكومبي.

ووفقًا للمعلن من الشركة التشيكية فإن السيارة الجديدة ستباع في أسواق الاتحاد الأوروبي بسعر يبدأ من 38 ألف و900 يورو (مليونين و55 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة التشيكية أن النسخة الكومبي الجديدة تظهر بطول 4.902 ملم وعرض 1.849 ملم وارتفاع 1.482 ملم وقاعدة عجلات بطول 2.841 ملم، وهو ما يجعلها تستوعب ما يصل إلى 1.920 لترا من الحقائب.

وتظهر نسخة الصالون بطول 4.912 ملم وعرض 1.834 ملم وارتفاع 1.481 ملم وقاعدة عجلات بطول 2.841 ملم، وهو ما يجعلها تستوعب ما يصل إلى 645 لترا من الأمتعة، فضلا عن 5.5 لتر في التابلوه.

خطوط تصميمية جذابة

وتتألق السيارة الجديدة بخطوط تصميمية جذابة على كامل الجسم وقسمات حادة على الكشافات الأمامية وشبكة المبرد والمئزر الأمامي، مع تحسينات على فتحات التهوية.

كما تتوفر للسيارة كشافات LED وكشافات بتقنية Matrix-LED، كما تقف السيارة على عجلات قياس 16 أو 18 أو 19 بوصة.

ويتوفر لبعض نسخ السيارة مكونات باللون الأسود مثل إطار شبكة المبرد وإطارات النوافذ وأغطية المرايا وقضبان السقف في الموديل الكومبي والاسبويلر في النسخة الصالون.

مقصورة داخلية فخمة

وتتمتع المقصورة الداخلية بأجواء مريحة وفخمة، مع شاشة قياس 13 بوصة وقمرة قيادة قياس 10 بوصة ووظيفة دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ووظيفة تدفئة المقاعد وتصميم جديد للكونسول الأوسط، كما تتوفر للسيارة مقاعد التدليك.

وتشتمل باقة الأنظمة المساعدة على مستشعرات للصف مع كاميرا الرجوع للخلف، كما تتوفر للسيارة شاشة Head-up، فضلا عن العديد من باقات الألوان ومواد التجهيز المختلفة ودواسات الألومنيوم.

وتوفر الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارة الجديدة برنامج دفع موسع بين محركات البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين المعتدل 48 فولت والهجين PLUG-IN بحيث تتم تغطية نطاق قوة يمتد من 110 كيلووات/150 حصان إلى 195 كيلووات/265 حصان. وتبلغ نسخة الدفع الهجين Plug-in مدى السير الكهربائي 100 كلم.