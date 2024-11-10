بعد أيام من فوز ترامب.. تويوتا تعلن استثمار 1.4 مليار دولار بالمكسيك

ساو باولو - (د ب أ ، مصرواي):

أعلنت وزارة الاقتصاد المكسيكية أن شركة السيارات اليابانية "تويوتا موتور كورب" ستستثمر 1.45 مليار دولار في المكسيك لتوسيع إنتاج الشاحنات.

وقال مسؤول بالعلاقات العامة في تويوتا إن هذا المبلغ يمثل إجمالي الاستثمارات منذ عام 2020، حسبما ذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

ويأتي إعلان الشركة اليابانية عن ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المكسيكي، بعد أيام من عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رئيسًا للولايات المتحدة بفترة رئاسية ثانية تستمر حتى 2028.

وكان ترامب يمارس ضغوطًا كبيرة خلال فترته الرئاسية الأولى في الفترة من (2016-2020) على الشركات الكبرى لتقليص استثماراتها بالمكسيك وتوجيه تلك الاستثمارات إلى السوق الأمريكي.

واستخدمت إدارة ترامب خلال السنوات الأربع سلاح الضرائب والجمارك المرتفعة على السلع القادمة من المكسيك وبينها السيارات لدفع الشركات للتوجه نحو السوق الأمريكي.

يشار إلى أن تويوتا اليابانية التي تعد أكبر منتج للسيارات في العالم تتواجد في السوق المكسيكية منذ عام 2002.