كيا تطلق الجيل الخامس من أيقونتها "سبورتاج" بالأسواق.. صور

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سول - (د ب أ):

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق الجيل الخامس من أيقونتها سبورتاج "Sportage"، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Sportage الجديدة تعتمد في تصميمها على اللغة الجديدة للشركة من حيث الخطوط الحادة وأنف النمر وشبكة المبرد الجديدة، مع تصميم أنيق للكشافات وغطاء حيز محرك مفتول العضلات.

وتظهر على سقف السيارة حافة اسبويلر جذابة، بينما تهيمن على مظهر المؤخرة مصابيح LED ممتدة، مع ملامح جديدة على المصدم الخلفي.

وتمتاز المقصورة الداخلية بتصميم جديد للمقود، مع شاشة بانورامية منحنية لنظام الملتيميديا وأجهزة القياس وشاشة كاميرا 3D.

وتعتمد السيارة الجديدة على العديد من أنظمة القيادة المساعدة مثل نظام الحفاظ على حارة السير ونظام تحديد السرعة المتوائم ومحذر الزاوية الميتة ومساعد تغيير حارة السير على الطرق السريعة ونظام الكبح الاضطراري مع خاصية التعرف على راكبي الدراجات.

ويتسع برنامج دفع السيارة بين محركات البنزين ونسخ الدفع الهجين والهجين المعتدل بتقنية 48 فولت ليغطي نطاقا يمتد من 146 إلى 180 حصانا. ويتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من ست سرعات.