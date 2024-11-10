إعلان

كيا تطلق الجيل الخامس من أيقونتها "سبورتاج" بالأسواق.. صور

12:25 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سقف بانورامي لكيا سبورتاج الجديدة
  • عرض 10 صورة
    كيا سبورتاج الجديدة
  • عرض 10 صورة
    داخلية كيا سبورتاج الجديدة
  • عرض 10 صورة
    كيا سبورتاج الجديدة على الطريق
  • عرض 10 صورة
    أضواء كيا سبورتاج الجديدة
  • عرض 10 صورة
    مؤخرة كيا سبورتاج الجديدة
  • عرض 10 صورة
    مقدمة كيا سبورتاج الجديدة
  • عرض 10 صورة
    واجهة كيا سبورتاج الجديدة
  • عرض 10 صورة
    Kia_10
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق الجيل الخامس من أيقونتها سبورتاج "Sportage"، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Sportage الجديدة تعتمد في تصميمها على اللغة الجديدة للشركة من حيث الخطوط الحادة وأنف النمر وشبكة المبرد الجديدة، مع تصميم أنيق للكشافات وغطاء حيز محرك مفتول العضلات.

وتظهر على سقف السيارة حافة اسبويلر جذابة، بينما تهيمن على مظهر المؤخرة مصابيح LED ممتدة، مع ملامح جديدة على المصدم الخلفي.

وتمتاز المقصورة الداخلية بتصميم جديد للمقود، مع شاشة بانورامية منحنية لنظام الملتيميديا وأجهزة القياس وشاشة كاميرا 3D.

وتعتمد السيارة الجديدة على العديد من أنظمة القيادة المساعدة مثل نظام الحفاظ على حارة السير ونظام تحديد السرعة المتوائم ومحذر الزاوية الميتة ومساعد تغيير حارة السير على الطرق السريعة ونظام الكبح الاضطراري مع خاصية التعرف على راكبي الدراجات.

ويتسع برنامج دفع السيارة بين محركات البنزين ونسخ الدفع الهجين والهجين المعتدل بتقنية 48 فولت ليغطي نطاقا يمتد من 146 إلى 180 حصانا. ويتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من ست سرعات.

أسعار السيارات سيارات كيا كيا سبورتاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد أيام من فوز ترامب.. تويوتا تعلن استثمار 1.4 مليار دولار بالمكسيك

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"