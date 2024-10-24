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ستيلانتس تستثمر 29.5 مليون دولار في تكنولوجيا سطح الأرض المتحرك

09:38 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

ستيلانتس - أرشيفية

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أمستردام - (د ب أ):

كشفت مجموعة ستيلانتس متعددة الجنسية لصناعة السيارات عن تكنولوجيا سطح الأرض المتحرك الخاصة بها في مركز الأبحاث والتقنية التابع لها في أوبورن هيلز بولاية ميشيجان الأمريكية.

تستثمر المجموعة التي تنتج سيارات بيجو وستروين الفرنسية وكرايسلر الأمريكية وفيات الإيطالية وأوبل الألمانية فيها حوالي 5ر29 مليون يورو.

يذكر ان تكنولوجيا سطح الأرض المتحرك أو (الطريق المتدحرج) الجديدة عبارة عن نفق هوائي يتيح للمجموعة قياس مقاومة تدفق الهواء في السيارات من العجلات إلى الإطارات وتقليل تدفقه. ويحاكي نفق الرياح الصوتي الهوائي الخاص بالشركة السفر في العالم الحقيقي مع السماح للمركبات الخاضعة للاختبار بالبقاء ثابتة.

وأشارت ستيلانتس الموجود مقرها في أمستردام إلى أن الاستثمار في تكنولوجيا سطح الأرض المتحرك سيفيد العلامات التجارية المتعددة التي تنتجها ستيلانتس، بغض النظر عن مكان بيعها ولا طبيعة المحرك الذي تعمل به، وستستفيد كل هذه السيارات من تحسين مقاومتها للهواء وهو ما يضمن تقليل استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة السيارة.

ستيلانتس سطح الأرض المتحرك
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