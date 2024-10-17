بورشه تطلق أيقونتها Macan 4 الكهربائية.. أسعار ومواصفات

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شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة بورشه عن إطلاق أيقونتها Macan 4 الكهربائية الجديدة نظير سعر يبدأ من 80 ألف و700 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل Macan 4 الجديد يمثل الموديل الأساسي من السيارة الكهربائية، التي تنتمي إلى فئةSUV ، مشيرة إلى أنه ينطلق بقوة 265 كيلووات/360 حصان.

وبفضل هذه القوة تتسارع سيارة الطرق الوعرة الكهربائية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 7ر5 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 220 كلم/س. أما مدى السير الكهربائي فيصل إلى 641 كلم.

كما أطلقت بورشه الموديل Macan 4S الجديد، الذي يسد الفجوة بين الموديلين Macan 4 وMacan Turbo، نظير سعر يبدأ من 90 ألف و700 يورو. ويزأر هذا الموديل بقوة 380 كيلووات/514 حصان.