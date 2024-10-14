أولى إنرجي: غيرنا اسم الشركة لهذا السبب.. وهكذا دعمنا السيارات الكهربائية

القاهرة - (مصراوي):

شارك دكتور ونيس العتود، المدير العام لشركة "أولى إنرجي مصر"، في اليوم الختامي لقمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية EVs Electrify Egypt ضمن جلسة نقاشية بعنوان "دمج المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة".

وأكد العتود خلال الجلسة أن الشركة تتبنى رؤية استباقية لمواكبة التحولات السريعة في عالم الطاقة، وقد جاء تغيير اسم الشركة من "أوليبيا" إلى "أولى إنرجي" ليعكس التحول الاستراتيجي وتوسعها في مجالات الطاقة المتنوعة.

وأضاف أنهم يركزون على الحلول المستدامة باعتبارها رؤية شاملة لمستقبل الطاقة، وقد تبنت الشركة هذا التحول حيث أنشأت عدد من محطات الكهرباء بداخل فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وتعمل الشركة علي زيادة هذا العدد في المستقبل.

وأشار ونيس إلى أن "أولى إنرجي" تدرك أهمية الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية في مستقبل النقل، مشيرًا إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة هو جزء أساسي من استراتيجية الشركة، حيث تسعى الشركة لتكون في طليعة الشركات التي تتبنى الاستدامة، مع تزايد انتشار السيارات الكهربائية ودورها المحوري في هذا المستقبل المتجدد.

وأردف أن "أولى إنرجي" تستثمر بشكل كبير في الابتكار التكنولوجي، حيث تعمل على تطوير تقنيات متقدمة تدعم المركبات الكهربائية وتحديث البنية التحتية للطاقة، كما أنها تسعى من خلال شراكات استراتيجية مع شركات شحن الطاقة إلى تقديم منتجات جديدة تتماشى مع تطلعات المستقبل في مجال الطاقة النظيفة والنقل المستدام.

وأنهي مدير "أولى إنرجي" بالحديث عن المرونة والابتكار لمواجهة تحديات المستقبل، وتسعى باستمرار لبناء شراكات استراتيجية تعزز مكانتها في قطاع الطاقة المتجددة.