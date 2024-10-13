موديل كابريو جديد من ميني Cooper.. أسعار ومواصفات

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

لندن - (د ب أ):

تستعد شركة ميني لإطلاق موديل كابريو من سيارتها Cooper الصغيرة في ربيع 2025 نظير سعر يبدأ من 31 ألف و200 يورو أي مايعادل مليون 488 ألف جنيه.

وأوضحت الشركة البريطانية التابعة لشركة بي إم دبليو الألمانية أن سيارتها Cooper الكابريو الجديدة تأتي مزودة بسقف قماشي يتم فتحه بضغطة زر بحيث يتم طيه وراء المقاعد الخلفية.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة Cooper الجديدة محركات بنزين رباعية الأسطوانات بقوة 120 كيلووات/163 حصان في الموديل Cooper C وبقوة 150 كيلووات/204 حصان في الموديل Cooper S، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 237 كلم/س.

وأعلنت ميني أن سيارتها Cooper الكابريو الجديدة ستتوفر أيضا بنسخة John Cooper Works الأقوى والأسرع، غير أنها لم تفصح بعد عن أية بيانات فنية. كما تخطط الشركة البريطانية لطرح نسخة كهربائية من سيارتها الكابريو الصغيرة.