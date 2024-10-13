إعلان

موديل كابريو جديد من ميني Cooper.. أسعار ومواصفات

10:43 ص الأحد 13 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ميني Cooper 
  • عرض 4 صورة
    ميني Cooper 
  • عرض 4 صورة
    ميني Cooper 
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لندن - (د ب أ):

تستعد شركة ميني لإطلاق موديل كابريو من سيارتها Cooper الصغيرة في ربيع 2025 نظير سعر يبدأ من 31 ألف و200 يورو أي مايعادل مليون 488 ألف جنيه.

وأوضحت الشركة البريطانية التابعة لشركة بي إم دبليو الألمانية أن سيارتها Cooper الكابريو الجديدة تأتي مزودة بسقف قماشي يتم فتحه بضغطة زر بحيث يتم طيه وراء المقاعد الخلفية.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة Cooper الجديدة محركات بنزين رباعية الأسطوانات بقوة 120 كيلووات/163 حصان في الموديل Cooper C وبقوة 150 كيلووات/204 حصان في الموديل Cooper S، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 237 كلم/س.

وأعلنت ميني أن سيارتها Cooper الكابريو الجديدة ستتوفر أيضا بنسخة John Cooper Works الأقوى والأسرع، غير أنها لم تفصح بعد عن أية بيانات فنية. كما تخطط الشركة البريطانية لطرح نسخة كهربائية من سيارتها الكابريو الصغيرة.

ميني Cooper السيارات الجديدة عالم السيارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بـ7 آلاف جنيه.. قسط أرخص سيارة لميتسوبيشي في مصر

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)