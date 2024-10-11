تراجع مبيعات مرسيدس بنز خلال الربع الثالث من العام الجاري

شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية للسيارات في مدينة شتوتجارت، أمس الخميس، أن مبيعاتها من السيارات سجلت تراجعا طفيفا في الربع الثالث.

وأوضحت الشركة أن عدد مبيعاتها من السيارات في الفترة المشار إليها وصل إلى 503 ألف و600 سيارة بتراجع بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

ومع ذلك، تراجعت المبيعات في الفئة العليا الأكثر ربحية، والتي تشمل طراز S-Class، بنسبة 12%. وفي السوق الصينية المهمة، تراجعت المبيعات بنسبة 13% لتصل إلى 171 ألف سيارة. وعلى الرغم من ذلك، فإن أكثر من ثلث مبيعات مرسيدس لا يزال من نصيب السوق الصينية.

وسجلت مرسيدس تراجعا قويا للغاية في مبيعات سيارات الركاب الكهربائية الكاملة حيث وصلت المبيعات إلى 42 ألف و500 وحدة بتراجع بنسبة 31%. وأشارت الشركة إلى أن بيئة السوق بالنسبة للسيارات الكهربائية لا تزال ضعيفة في الأسواق المهمة.

وفي المقابل، كانت شركة "بي إم دبليو" المنافسة أعلنت اليوم مواصلتها إحراز تقدم في بيع السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت مبيعاتها في الربع الثالث بنسبة 10% لتصل إلى 103 ألف سيارة.