قُبلة في الهواء.. عمرو دياب يستقبل باسم سمرة في حفل زفاف ابنة شقيق عماد

كارولين عزمي في الكاتدرائية وأسيل عمران في سويسرا..لقطات لنجوم الفن خلال

تصوير- إيمان العربي:

حضرت النائبة صبورة والدة المخرج محمد سامي حفل زفاف مايا ابنة شقيق الفنان عماد زيادة، الذي أقيم مساء الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

ظهرت النائبة صبورة رفقة الإعلامية هالة سرحان والتقطتا معا العديد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز حضور حفل الزفاف من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال، النجم عمرو دياب، الفنان باسم سمرة، الفنانة نادية الجندي، الفنانة جومانا مراد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج كامل أبو علي، الفنان إدوارد، السيناريست الكبير يوسف معاطي والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع الفنان عماد زيادة.

محمد سامي يواصل تصوير مسلسل "قلب شمس"

يواصل المخرج محمد سامي تصوير مسلسله الجديد "قلب شمس" الذي يشارك من خلاله كممثل لأول مرة وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، حيث يسلط الضوء على العلاقات الأسرية والمواقف الإنسانية المختلفة والمؤثرة التي يواجهها الأفراد في المجتمع المصري.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من النجمة يسرا، درة، إنجي المقدم، سوسن بدر، انتصار، تأليف وإخراج محمد سامي.

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