إعلان

مايان السيد تحتفل بجائزة "أفضل ممثلة" في مالمو السينمائي ونجوم الفن يهنئونها

كتب : مروان الطيب

06:27 م 17/04/2026 تعديل في 06:34 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مايان السيد تحتفل بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم كولونيا
  • عرض 12 صورة
    مايان السيد تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مالمو السينمائي (1)
  • عرض 12 صورة
    مايان السيد في جلسة تصوير بمهرجان مالمو (1)
  • عرض 12 صورة
    مايان السيد تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مالمو السينمائي (3)
  • عرض 12 صورة
    مايان السيد في جلسة تصوير بمهرجان مالمو (2)
  • عرض 12 صورة
    مايان السيد في جلسة تصوير بمهرجان مالمو (3)
  • عرض 12 صورة
    مايان السيد في جلسة تصوير بمهرجان مالمو (5)
  • عرض 12 صورة
    مايان السيد في جلسة تصوير بمهرجان مالمو (4)
  • عرض 12 صورة
    مايان السيد مع أحمد السعدني وعمر رزيق
  • عرض 12 صورة
    مايان السيد تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مالمو السينمائي (2)
  • عرض 12 صورة
    مايان السيد في جلسة تصوير بمهرجان مالمو (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت الفنانة مايان السيد بفوزها بجائزة "أفضل ممثلة" عن فيلم "كولونيا" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.
نشرت مايان السيد صورا من كواليس فوزها بالجائزة، عبر صفحتها الرسمية على انستحرام، ظهرت وهي تلتقط عدد من الصور التذكارية مع فريق عمل الفيلم منهم الفنان أحمد السعدني والفنان الشاب عمرو رزيق.

نجوم الفن يهنئون مايان السيد على الجائزة

وكتبت مايان السيد على الصور: "شكراً مهرجان مالمو للسينما العربية على أول جايزة دولية ليا عن فيلم كلونيا،كان شرف ليا اني حضرت المهرجان و ان كان ليا فيلم في المسابقة وفيلم الختام ولنا في الخيال حب".
وقام عدد من نجوم الفن بتهنئتها على الجائزة منهم الفنانة منى زكي وكتبت: "مبروك يا جميلة"، الفنانة جميلة عوض وكتبت: "مستحقة يا ملاك"، بسنت أبو باشا وكتبت: "حبيبتي ميونة"، سينتيا خليفة وكتبت: "مبروك".

كواليس فيلم "كولونيا"

تدور الأحداث خلال ليلة واحدة طويلة تجمع بين أب وابنه، حيث يكتشف كل منهما العديد من الأسرار عن الآخر، ويحاولان معًا تجاوز كافة خلافات الماضي والمضي قدمًا.
وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد مالك، كامل الباشا، عابد عناني، دنيا ماهر، تأليف محمد صيام وأحمد عامر، إخراج محمد صيام.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ياسمين عبدالعزيز تبرز إطلالتها بزفاف ابنة السعدي..وتعلق: "عاصفة شيماء وصلت"-
زووم

ياسمين عبدالعزيز تبرز إطلالتها بزفاف ابنة السعدي..وتعلق: "عاصفة شيماء وصلت"-
المستعمل البديل الأقوى.. أسعار 5 سيارات منتشرة في السوق المصري
أخبار السيارات

المستعمل البديل الأقوى.. أسعار 5 سيارات منتشرة في السوق المصري
انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية
أخبار مصر

انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية
بين الحياة والموت 3 دقائق.. قصة طالبتين أنقذتا فتاة كوبري شبين من الموت
أخبار المحافظات

بين الحياة والموت 3 دقائق.. قصة طالبتين أنقذتا فتاة كوبري شبين من الموت
فاطمة بوش تثير الجدل بتصريحات غير متوقعة عن مسابقات الجمال.. ماذا قالت؟
الموضة

فاطمة بوش تثير الجدل بتصريحات غير متوقعة عن مسابقات الجمال.. ماذا قالت؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان