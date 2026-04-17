احتفلت الفنانة مايان السيد بفوزها بجائزة "أفضل ممثلة" عن فيلم "كولونيا" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.

نشرت مايان السيد صورا من كواليس فوزها بالجائزة، عبر صفحتها الرسمية على انستحرام، ظهرت وهي تلتقط عدد من الصور التذكارية مع فريق عمل الفيلم منهم الفنان أحمد السعدني والفنان الشاب عمرو رزيق.

نجوم الفن يهنئون مايان السيد على الجائزة

وكتبت مايان السيد على الصور: "شكراً مهرجان مالمو للسينما العربية على أول جايزة دولية ليا عن فيلم كلونيا،كان شرف ليا اني حضرت المهرجان و ان كان ليا فيلم في المسابقة وفيلم الختام ولنا في الخيال حب".

وقام عدد من نجوم الفن بتهنئتها على الجائزة منهم الفنانة منى زكي وكتبت: "مبروك يا جميلة"، الفنانة جميلة عوض وكتبت: "مستحقة يا ملاك"، بسنت أبو باشا وكتبت: "حبيبتي ميونة"، سينتيا خليفة وكتبت: "مبروك".

كواليس فيلم "كولونيا"

تدور الأحداث خلال ليلة واحدة طويلة تجمع بين أب وابنه، حيث يكتشف كل منهما العديد من الأسرار عن الآخر، ويحاولان معًا تجاوز كافة خلافات الماضي والمضي قدمًا.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد مالك، كامل الباشا، عابد عناني، دنيا ماهر، تأليف محمد صيام وأحمد عامر، إخراج محمد صيام.

