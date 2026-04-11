استعرضت الفنانة مايان السيد إطلالتها من حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته السادسة عشر هذا العام، الذي أقيم مساء أمس الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي.

نشرت مايان السيد صور ومقاطع فيديوهات عبر صفحته على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستعد لحضور حفل الافتتاح.

كما حرصت مايان السيد على التقاط الصور التذكارية مع ضيوف المهرجان منهم المخرج الكبير يسري نصر الله، والفنان الشاب عمر رزيق، كما ظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي الشال الفلسطيني.

وكتبت مايان السيد على الصور: "شكرا مهرجان مالمو للسينما العربية على استضافتكم، شعرت وكأني أميرة ليلة أمس".

آخر مشاركات مايان السيد على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات مايان السيد على شاشة السينما بفيلم "ولنا في الخيال حب" عام 2026.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميده، تأليف وإخراج سارة رزيق.

آخر مشاركات مايان السيد في الدراما التلفزيونية

وشاركت مايان السيد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول محمد الذي يعمل مهندس تكييف يعيش حياة روتينية لدرجة الممل، يحاول جاهدًا تغيير نمط حياته بأي طريقة ممكنة، بينما يقع في حب فتاتين مختلفتين تمامًا ويخطط للزواج منهما في نفس الوقت، لكنه يتورط في العديد من المشاكل التي يخبئها له القدر نتيجة أفعاله.

وشارك ببطولة المسلسل كل من عصام عمر، رانيا يوسف، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

