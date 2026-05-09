احتفلت الفنانة نانسي عجرم بنجاح حفلها الغنائي الذي أقيم بولاية نيو جيرسي الأمريكية أمس الجمعة ضمن جولتها الغنائية العالمية هذا العام.

نشرت نانسي عجرم صورا من كواليس الحفل الذي شهد حضور جماهيري ضخم، إذ ظهرت نانسي بإطلالة أنيقة، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وكتبت نانسي على الصور: "نيو جيرسي رفعت سقف التوقعات عاليا، المحطة التالية شيكاجو".

كواليس جولة نانسي عجرم العالمية

تحيي الفنانة نانسي عجرم عدد من الحفلات الغنائية ضمن جولتها العالمية هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية كان بدايتها أمس الجمعة في نيو جيرسي، وتحيي حفلا اليوم في شيكاجو، مرورا بحفل في ديترويت غدا الأحد، ونهاية بكاليفورنيا يوم 15 مايو".

اخر اغاني نانسي عجرم

كانت آخر أغاني طرحتها الفنانة نانسي عجرم بعنوان "سيدي يا سيدي" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

