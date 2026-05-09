قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025 بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، جاء لإتاحة مرونة للصيدليات في تسجيل الأصناف ضمن المبادرة.

وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن الصيادلة واجهوا صعوبات كبيرة في إدخال البيانات الخاصة بالأدوية المنتهية، وكان من المقرر الانتهاء من الإجراءات في 30 مايو 2025، لكن شركات التوزيع لم تقم بدورها، ما دفع إلى مد القرار حتى أكتوبر من نفس العام.

وأشار إلى أن الصيادلة واجهوا مشكلات كبيرة جدًا بسبب شركات التوزيع، مؤكدًا أن الصيادلة يمثلون "أضعف ضلع في المعادلة الدوائية"، في ظل التحديات التي واجهوها خلال تنفيذ المبادرة.

ولفت إلى أن هناك مشكلات ظهرت منذ البداية في إدخال البيانات على الموقع الإلكتروني التابع لهيئة الدواء، قبل أن تُسند الهيئة الأمر لاحقًا إلى إحدى شركات التوزيع، وهو ما زاد من تعقيد الإجراءات.

وأكد أن هيئة الدواء عقدت عدة اجتماعات مع شركات التوزيع ومارست ضغوطًا عليها لسحب الأدوية المنتهية وصرف التعويضات للصيادلة، إلا أنه لم يحدث أي تحرك فعلي من جانب الشركات حتى الآن.

وأكد رمزي على أن الصيادلة لم يحصلوا على أي تعويضات، مشددًا على أن الأزمة ما زالت قائمة، وأن الصيدليات تتحمل أعباء كبيرة نتيجة تقاعس شركات التوزيع عن تنفيذ التزاماتها.