روج الفنان عمرو يوسف لمسلسله الجديد "الفرنساوي"، والمقرر عرضه يوم 24 أبريل المقبل عبر منصة "يانغو بلاي".

ونشر عمرو يوسف بوستر العمل عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "الفرنساوي ده حكاية لوحده.. واللي جاي منه المرة دي مش سهل استنّوا خالد مشير في مسلسل الفرنساوي من أعمال يانغو الأصلية، 24 أبريل على يانغو بلاي".

تفاصيل مسلسل الفرنساوي

ويجسد عمرو يوسف خلال أحداث المسلسل شخصية محامٍ يواجه العديد من الأزمات بسبب القضايا التي يتولى الدفاع فيها، والتي تتسم بالتعقيد، ويشارك في بطولة المسلسل كل من جمال سليمان، سوسن بدر، سامي الشيخ، إنجي كيوان، أحمد فؤاد سليم، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف وإخراج آدم عبدالغفار، وإنتاج كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام.

آخر أعمال عمرو يوسف

وكان آخر أعمال عمرو يوسف الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان - لعب عيال"، بمشاركة عدد من النجوم من بينهم أسماء جلال، ظافر العابدين، سوسن بدر، ماجد المصري، وفدوى عابد، ومن إخراج طارق العريان.

