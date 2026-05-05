أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، منظومة إلكترونية متكاملة لتتبع الحافلات السياحية المخصصة لنقل حجاج السياحة البري لهذا العام، في إطار تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وذلك لأول مرة خارج الحدود المصرية، في خطوة تمثل نقلة نوعية تستهدف تعزيز الرقابة اللحظية ورفع كفاءة التشغيل وضمان أعلى مستويات السلامة والانضباط وجودة الخدمات.

تطوير شامل لمنظومة الحج السياحي باستخدام التكنولوجيا

أكدت "الوزارة" في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير منظومة الحج السياحي، وخاصة الحج البري، من خلال التوسع في استخدام أحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز المتابعة والرقابة على حركة الحافلات.

تتبع الحافلات عبر GPS من مصر حتى الأراضي المقدسة

أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، من جانبها، أنه لأول مرة سيتم تتبع الحافلات عبر أجهزة GPS منذ لحظة انطلاق الرحلات من مصر، مرورًا بميناء نويبع البحري، ثم ميناء العقبة الأردني، وحتى الوصول إلى الأراضي السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

متابعة ممتدة داخل الأردن والسعودية لأول مرة

أشارت إلى أن المنظومة الجديدة تمتد لتشمل المتابعة داخل الأراضي الأردنية والسعودية، بما يتيح رصد حركة الحافلات بشكل متواصل طوال الرحلة، وهو ما يمثل تطورًا غير مسبوق في منظومة الإشراف على حجاج السياحة البري.

6000 حاج و130 حافلة تحت الرقابة اللحظية

أضافت "سامي" أن عدد حجاج السياحة البري هذا الموسم يبلغ 6000 حاج يتم نقلهم عبر 130 حافلة سياحية، مع متابعة دقيقة لحركتهم من خلال مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة، إلى جانب لجان ميدانية منتشرة على مسار الرحلة.

لجان ميدانية على كامل مسار الرحلة

تشمل المتابعة الميدانية كافة النقاط بدءًا من ميناء نويبع، مرورًا بميناء العقبة، ومنفذ حالة عمار على الحدود الأردنية السعودية، وصولًا إلى المدينة المنورة ومنطقة النوارية بمكة المكرمة، وحتى استقرار الحجاج في مقار إقامتهم، مع تطبيق نفس النظام في رحلات العودة.

تعاون فني وتنسيق بين الجهات المختلفة

أشادت سامية سامي، بالتعاون بين الجهات المختلفة، وعلى رأسها الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (ETIT)، والإدارة المركزية لشركات السياحة، ومركز تتبع المركبات السياحية، مؤكدة أن هذا التنسيق أسهم في الإعداد والتجهيز لتطبيق المنظومة بكفاءة عالية.

نقلة نوعية في إدارة رحلات الحج السياحي

اختتمت الوزارة بأن تطبيق هذه المنظومة يمثل نقلة نوعية في تنظيم ومتابعة رحلات الحج البري، ويعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وأمانًا للحجاج المصريين.

اقرأ أيضًا:

قرارات جديدة من السياحة لتوسيع انتشار المعارض المصرية حول العالم

مصر تستضيف فعالية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة

مصر تبحث مشروعات ترميم جديدة في القاهرة التاريخية بالتعاون مع واشنطن