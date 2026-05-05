انترناشونال.. محمد رمضان يستعد لتأسيس جمعية MR1 الخيرية
كتب : هاني صابر
أعلن النجم محمد رمضان، عن تحضيره لـ تأسيس جمعيةMR1 الخيرية انترناشيونال.
وقال محمد رمضان خلال تواجده بمدينة برشلونة بإسبانيا، في بيان صحفي: "احنا شغالين حاليا على تأسيس أول جمعية خيرية انترناشيونال، مش بس هتخدم اهالينا في مصر ولكن كمان أهلنا في الوطن العربي وأهلنا في قارة إفريقيا الغالية".
وتابع: "زي ما انتوا شركائي في كل حاجة حلوة وصلتلها وحققتها.. انتوا كمان شركائي في كل خير بعمله وهعمله".
محمد رمضان عن جمعيته الخيرية:"هتشوفوا حاجة هتبسطكم"
وأضاف محمد رمضان: "اشتراكاتكم كلها هى مساهمة بسيطة في الجمعية الخيرية اللي أنا بأسسها وهتشوفوا حاجة هتبسطكم.. ثقة في الله".