أعلن النجم محمد رمضان، عن تحضيره لـ تأسيس جمعيةMR1 الخيرية انترناشيونال.

وقال محمد رمضان خلال تواجده بمدينة برشلونة بإسبانيا، في بيان صحفي: "احنا شغالين حاليا على تأسيس أول جمعية خيرية انترناشيونال، مش بس هتخدم اهالينا في مصر ولكن كمان أهلنا في الوطن العربي وأهلنا في قارة إفريقيا الغالية".

وتابع: "زي ما انتوا شركائي في كل حاجة حلوة وصلتلها وحققتها.. انتوا كمان شركائي في كل خير بعمله وهعمله".

محمد رمضان عن جمعيته الخيرية:"هتشوفوا حاجة هتبسطكم"

وأضاف محمد رمضان: "اشتراكاتكم كلها هى مساهمة بسيطة في الجمعية الخيرية اللي أنا بأسسها وهتشوفوا حاجة هتبسطكم.. ثقة في الله".