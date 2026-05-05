أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بدء تنفيذ ضوابط تنظيم تغطية الجنازات، وذلك خلال مراسم تشييع الفنان الراحل هاني شاكر، في خطوة تستهدف الارتقاء بالمشهد الإعلامي وضمان خروجه بصورة حضارية تليق بقيمة الراحل.

وأوضح "البلشي" في بيان، أن نقابة الصحفيين، من خلال لجنة المتابعة وشعبة المصورين الصحفيين، وبالتعاون مع SOKNA، أطلقت استمارة لتسجيل بيانات المصورين الصحفيين، بهدف تنظيم عملية الحضور وتيسير أداء مهامهم المهنية بكفاءة.

وأشار إلى أنه لأول مرة تم توزيع "فيست" مخصصة لكل مصور صحفي مكلف بالتغطية، لتعريف هويتهم ومنع اندساس غير المصرح لهم، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار بروتوكول تعاون بين الشركة ونقابات الصحفيين والمهن التمثيلية والمهن الموسيقية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة لأعضاء النقابات.

وأكد نقيب الصحفيين أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على توثيق الحدث بصورة تليق بتاريخ وقيمة الفنان الراحل، مع مراعاة دور الإعلام في نقل الصورة باحترافية واحترام خصوصية أسرته، إلى جانب تسهيل عمل المصورين أثناء أداء واجبهم.

كشف "البلشي" في سياق متصل، عن وضع مجموعة من الإرشادات المنظمة لعمل المصورين، شملت تخصيص أماكن محددة ومناسبة تتيح لهم التقاط الصور خلال مراسم التشييع والعزاء، مع ضرورة الالتزام بها لضمان انسيابية العمل.

وشدد على حظر التواجد داخل المقابر أو تصوير لحظات الدفن، التزامًا برغبة أسرة الفقيد، كما تقرر منع التصوير داخل قاعات المسجد أثناء صلاة الجنازة، على أن يتم توفير صور رسمية للصلاة من خلال فريق الشركة المنظمة، وإتاحتها للمصورين عبر مجموعة "واتس آب" مخصصة.

وأضاف نقيب الصحفيين، أن النقابة أنشأت مجموعة تنسيقية عبر تطبيق "واتس آب" تضم ممثليها، من بينهم محمود كامل عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة المتابعة، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين، إلى جانب ممثلي الشركة، لمتابعة سير التغطية ورصد أي تجاوزات بشكل فوري.

واختتم الكاتب الصحفي خالد البلشي، منشوره بتوجيه الشكر للصحفيين والمصورين على تعاونهم، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الضوابط يعكس وعي الجماعة الصحفية، ويسهم في خروج المشهد بشكل حضاري يحفظ مكانة الراحل ويصون مشاعر أسرته.

