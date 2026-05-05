شهدت مباراة الأهلي وإنبي، مخالفة للمادة رقم 4 في قانون كرة القدم الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي.

تمزق سروال "شورت" شوبير والحكم يكمل اللقاء

تمزق سروال مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، في إحدى الكرات مع بداية الشوط الثاني للمباراة، ولم يطلب الحكم منه استبداله واستكمل اللعب.

ووفقا للمادة رقم 4 من قانون كرة القدم الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي، يجب ألا تكون تجهيزات اللاعبين خطيرة على أنفسهم أو على أي لاعب آخر.

وتنص المادة على: "في حال كانت تجهيزات اللاعب غير مطابقة أو أصبحت غير صالحة، يجب على الحكم أن يأمر اللاعب بمغادرة ميدان اللعب لتصحيحها، ولا يسمح له بالعودة إلا بعد التأكد من مطابقتها للقانون، القميص أو السروال الممزق يعتبر غير صالح".

