الدوري المصري

سموحة

0 1
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

3 0
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

1 0
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

الهلال

مخالفة لقانون الفيفا.. تمزق شورت شوبير يثير الجدل في مباراة الأهلي وإنبي

كتب : هند عواد

09:47 م 05/05/2026 تعديل في 09:52 م
    اشرف بن شرقي
    احتفال حسين الشحات وزيزو (1)
    احتفال حسين الشحات (2)
    احتفال مصطفى شوبير بعد هدف الأهلي
    إمام عاشور مع زيزو
    إمام عاشور مع حسين الشحات
    احتفال حسين الشحات وزيزو (2)
    احتفال الشحات
    احتفال حسين الشحات وبيكهام (2)
    احتفال حسين الشحات وبيكهام (1)
    احتفال حسين الشحات (3)
    احتفال حسين الشحات (1)

شهدت مباراة الأهلي وإنبي، مخالفة للمادة رقم 4 في قانون كرة القدم الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي.

تمزق سروال "شورت" شوبير والحكم يكمل اللقاء

تمزق سروال مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، في إحدى الكرات مع بداية الشوط الثاني للمباراة، ولم يطلب الحكم منه استبداله واستكمل اللعب.

ووفقا للمادة رقم 4 من قانون كرة القدم الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي، يجب ألا تكون تجهيزات اللاعبين خطيرة على أنفسهم أو على أي لاعب آخر.

وتنص المادة على: "في حال كانت تجهيزات اللاعب غير مطابقة أو أصبحت غير صالحة، يجب على الحكم أن يأمر اللاعب بمغادرة ميدان اللعب لتصحيحها، ولا يسمح له بالعودة إلا بعد التأكد من مطابقتها للقانون، القميص أو السروال الممزق يعتبر غير صالح".

تمزق شورت شوبير

فيديو أهداف الأهلي في مرمى إنبي في جولة الحسم بالدوري

شاشات منفصلة وروح واحدة.. مقهى بالسويس يجمع مشجعي الأهلي والزمالك في ليلة حسم الدوري - فيديو وصور

الأهلي إنبي شوبير

"الصحفيين" تبدأ تطبيق قواعد تنظيم تغطية الجنازات لأول مرة خلال وداع هاني
النيابة العامة تباشر تحقق في تسجيل ونشر مجريات جلسة محاكمة بغير تصريح
بالصور.. استقبال جثمان هاني شاكر في مطار القاهرة
هل يشعر الأموات بزيارتنا ومرور الوقت؟.. أمين الفتوى يرد
مصدر بالزمالك يكشف مفاجأة لمصراوي بخصوص إصابة خوان بيزيرا في مباراة سموحة
