توافد عدد قليل من نجمات الفن على عزاء الفنانة الراحلة سهير زكي، والمقام حاليًا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وحرصت النجمة فيفي عبده على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة، كما وصلت الراقصة لوسي والفنانة علا رشدي العزاء.

وفاة جدة عروس اثناء رقص سهير زكي

كشفت الفنانة سهير زكي عن موقف صادم تعرضت له أثناء إحيائها أحد حفلات الزفاف، حيث أصرّت جدة العروسة على حضورها وإحياء الحفل، بل وأعربت عن إعجابها الكبير بيا لكونها احتفظت بصورًا لها من المجلات.

وأضافت أنها أثناء الحفل كانت تقدم وصلات رقص على أنغام أغاني أم كلثوم، وسط تفاعل كبير من الحضور، لافتة إلى أن الجدة كانت تجلس في الصف الأول وتتابع العرض بسعادة واضحة، وتعبّر عن إعجابها الشديد.

وفاة سهير زكي

رحلت عن عالمنا الفنانة الاستعراضية سهير زكي، بعد صراع طويل مع المرض، على أن تُشيّع جنازتها اليوم الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوفيت سهير زكي بعد معاناتها مع المرض، حيث عانت من مشاكل في الرئة تفاقمت بشكل كبير مما أدى لصعوبة في التنفس، ثم نقلت للعناية المركزة ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي، حتى وافتها المنية.

