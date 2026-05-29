وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الشكر والتقدير لوزير الداخلية السعودي على دعمه فيلم "7 Dogs" الذي يعرض بدور العرض السينمائي حول العالم ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

ونشر تركي مقطع فيديو من إعلان الفيلم عبر صفحته على "انستجرام"، استعرض من خلاله مشاركة العديد من القوات الخاصة ضمن أحداث الفيلم

وأرفق المستشار مقطع الفيديو برسالة وكتب: "شكر خاص لسمو وزير الداخلية حفظه الله ولمعالي الوالد عبدالعزيز الهويريني على الدعم وكل قواتنا الخاصة".

كواليس فيلم "7 Dogs"

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.



يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، سلمان خان، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

4 مليون دولار إيرادات "7 Dogs" في يومين

احتفل تركي ال الشيخ بتحقيق فيلم "7 Dogs" إيرادات ضخمة خلال يومين فقط من عرضه بالسينمات.

نشر تركي بيان وضح من خلاله تحقيق الفيلم إيرادات بلغت 4 مليون دولار، بإجمالي التذاكر المباعة 599.160 ألف تذكرة، وسط توقعات بتحقيق الفيلم المزيد من الإيرادات مع عرضه تباعا خلال الأيام المقبلة بعدد من دور العرض السينمائي حول العالم.

اقرأ أيضا:

أحمد عز: فيلم 7Dogs كسر أرقام ولاد رزق وحقق نجاحًا تاريخيًا

بعد انتهاء مراسم الدفن.. أحمد حلمي يوضح حقيقة إقامة عزاء لوالدته





