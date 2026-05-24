يستعد عدد من نجوم الفن للتواجد في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج لأداء فريضة الحج، وكان من أبرزهم درة، وتامر عاشور، وعمرو وهبة، إلى جانب سامح حسين.

نجوم الفن يشاركون لحظات استعدادهم للحج

وحرص النجوم على مشاركة جمهورهم لحظات استعدادهم لهذه المناسبة، من خلال حساباتهم الرسمية عبر موقع "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين.

وظهرت الفنانة درة برفقة زوجها المهندس هاني سعد، وشاركت متابعيها صورا من رحلتهما عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

سامح حسين في الأراضي المقدسة

كما نشر الفنان سامح حسين صورة له من داخل الطائرة، استعدادا للسفر إلى الأراضي المقدسة، بينما ظهر الفنان عمرو وهبة برفقة المطرب تامر عاشور، في صور لاقت إعجاب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

