حقق فيلم 7 Dogs انطلاقة تاريخية قوية في أول أيام عرضه ضمن موسم عيد الأضحى، بعدما نجح في تحطيم العديد من الأرقام القياسية داخل السينما العربية، وسط إقبال جماهيري ضخم على دور العرض في مختلف الدول العربية.



ويأتي عرض الفيلم برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، حيث تصدر فيلم 7Dogs شباك التذاكر وحقق أرقام غير مسبوقة منذ الساعات الأولى لطرحه في السينمات العربية.

حجم إيرادات تاريخي لفيلم 7Dogs



وحقق فيلم 7 Dogs مبيعات تذاكر وصلت إلى 268,900 ألف دولار، ليصبح الأعلى مبيعًا للتذاكر في العالم العربي.



كما سجل الفيلم إيرادات بلغت 708,835 ألف دولار في أول يوم عرض داخل المملكة العربية السعودية، بينما حقق في مصر 482,421 ألف دولار، ليُسجل بذلك أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

مليون و900 ألف دولار حجم إيرادات فيلم 7Dogs

ووصل إجمالي إيرادات الفيلم في الوطن العربي خلال يومه الأول فقط إلى مليون و900 ألف دولار، في رقم إيرادات يعد تاريخيًا في السينما العربية.

أبطال فيلم"7 Dogs"

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان، الفيلم قصة المستشار تركي آل الشيخ.

أحداث فليم 7Dogs



تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول الذي يضطر للتعاون مع أحد أفراد عصابة "7 Doges" في مهمة معقدة لمواجهة تجارة المخدرات، وسط سلسلة من المواجهات والتحديات المثيرة.



وتجسد مونيكا بيلوتشي خلال الأحداث شخصية سيدة أعمال قوية تدير شبكة إجرامية كبرى لتوزيع المخدرات، حيث تجمع بين الجاذبية والدهاء والبرود في إدارة عملياتها.