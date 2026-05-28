عرض المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم 7 Dogs داخل إحدى السينمات الشهيرة بمدينة جدة، ثاني أيام عيد الأضحى، وسط حضور جماهيري كبير.

تفاصيل عرض فيلم 7Dogs في السعودية

ورصد الفيديو لحظات وصول أبطال الفيلم إلى قاعة السينما، حيث استقبلهم الجمهور بتصفيق حار وترحيب كبير، خاصة مع حضور عدد من النجوم العالميين، أبرزهم النجم العالمي جيسون ستاثام.

وشهد العرض الخاص في السعودية تواجد أبطال فيلم 7Dogs النجم أحمد عز والنجم كريم عبدالعزيز، وسط احتفاء كبير من الجمهور السعودي.

ويضم فيلم "7Dogs " مجموعة كبيرة من النجوم، إلى جانب ظهور عدد من الفنانين العالميين ضمن أضخم الإنتاجات السينمائية العربية خلال الفترة الأخيرة.

موعد عرض فيلم 7Dogs

وطرح فيلم "7 Dogs" يوم 27 مايو الجاري في أول أيام عيد الأضحى 2026، والمستمر عرضه في السينمات الفترة الحالية وسط توقعات بتحقيق الفيلم ايرادات ضخمة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان، والفيلم من قصة المستشار تركي آل الشيخ.

رقم تاريخي لفيلم 7Dogs

حقق فيلم 7Dogs انطلاقة تاريخية قوية في أول أيام عرضه ضمن موسم عيد الأضحى، بعدما نجح في تحطيم العديد من الأرقام القياسية داخل السينما العربية، وسط إقبال جماهيري ضخم على دور العرض في مختلف الدول العربية.



ونجح فيلم 7Dogs في تحقيق حجم مبيعات تذاكر وصلت إلى 268,900 ألف دولار، ليصبح الأعلى مبيعًا للتذاكر في العالم العربي.

كما سجل الفيلم إيرادات بلغت 708,835 ألف دولار في أول يوم عرض داخل المملكة العربية السعودية، بينما حقق في مصر 482,421 ألف دولار، ليُسجل بذلك أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

