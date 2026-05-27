رد الشاعر الغنائي عزيز الشافعي على الانتقادات التي طالت أعماله الأخيرة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، كشف فيه عن تعرضه لحملة هجوم وصفها بـ"الممنهجة" خلال الأسابيع الماضية.

وقال عزيز الشافعي: "كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد أضحى مبارك. أنتم طبعًا عارفين إني بطلع أمسك العود وأغني مرات قليلة جدًا، وبطلع أتكلم بشكل نادر، لكن أغلب الناس أخدت بالها من الحملة الهجومية الشديدة اللي اتعرضت لها خلال 3 أسابيع، فحبيت أطلع أتكلم وأفضفض معاكم شوية.

وتابع: "بدأت الحملة وإحنا بننزل أغنية شيرين (الحضن شوك)، والناس في البداية هاجمت الأغنية وقالوا إنها درامية أوي، لكن بعد كده الأغنية نجحت وبقت رقم واحد وحققت أرقام كبيرة جدًا، بعدها عملنا أغنية (تباعا تباعا)، وهي مش أغنية درامية ولا حزينة، دي أغنية رومانسية، وبرضه بدأت حملة هجومية شديدة جدًا من تريقة وسخرية بسبب استخدام اللغة العربية، وبالرغم من الهجوم الممنهج ده، الأغنية نجحت وحققت 20 مليون مشاهدة على يوتيوب، ونجاحها سكت ناس كتير كانت بتهاجمها".

وأضاف: "بدأت أحس إن الحملة دي ضدي أنا شخصيًا، وأغنية (بحرية) اللي نزلت من يومين بان فيها قوي إن فيه قصد لاغتيال معنوي لعزيز الشافعي، والقضاء على النجاح المستمر لسنوات طويلة، واللي توهج في رمضان اللي فات".

وأردف: "في صحفي عمل فيديو بعد 4 ساعات من نزول الأغنية بعنوان: لماذا فشلت أغنية (تبًا تبًا)؟ هو قرر إنها فشلت! وبسأل نفسي إيه اللي ورا الهجوم ده؟ دي وجهة نظر وطريقة جديدة، زي أي ديو اتعمل زمان، زي شادية وفريد الأطرش، حكاية لطيفة لا فيها إسفاف ولا إساءة، ولا حاجة ضد الدين أو السياسة تخلي الهجوم بالشكل ده.

واستكمل: "المحامي بتاعي قرر ياخد إجراءات قانونية تجاه بعض الإساءات، وأنا مش عايز أعمل كده، لكن للأسف فيه كلام فيه سب وقذف. أنا نبهت قبل كده على الفرق بين النقد والإساءة اللفظية. وفي كل الأحوال أنا سعيد بنجاح الأغنيتين، ومسامح في الهجوم، لكن مش مسامح الناس اللي عملت حملة ممنهجة علشان يؤذوني، وفعلاً أذوني نفسيًا، وكلام الجمهور كان طبطبة على القلب".

وكان عزيز الشافعي تعاون مؤخرًا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في عدد من الأعمال الغنائية التي حققت تفاعلًا واسعًا عبر المنصات المختلفة.

اقرأ أيضًا:

أصالة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى: "أتمنى عيد يضمنا دون أوجاع"





بعد أزمة نفقة ابنه.. مسلم يحيي حفل رابع أيام عيد الأضحى بالساحل