خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار خلال ظهورها الأخير على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، بإطلالة أنيقة وساحرة.

وارتدت ياسمين صبري فستانًا أسود لامعًا بتصميم طويل ومكشوف الكتفين، لتظهر بجاذبية رائعة على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري

ونشرت ياسمين صبري مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وسط تفاعل واسع من جمهورها ومتابعيها الذين أشادوا بأناقتها وإطلالتها.

وكتبت ياسمين تعليقًا على الصور: "شكرًا لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي على الأمسية الرائعة".

آخر أعمال ياسمين صبري

غابت ياسمين صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، بعد ظهورها في رمضان 2025 من خلال مسلسل "الأميرة - ضل حيطة". كما انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "نصيب" مع معتصم النهار، إلى جانب فيلم "مطلوب عائليًا" مع كريم عبد العزيز.

