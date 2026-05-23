استعرضت الممثلة العالمية بيلا حديد إطلالاتها التي حضرت بها عدد من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 79 هذا العام التي تختتم فعالياته مساء اليوم السبت في مدينة كان الفرنسية.

نشرت بيلا حديد إطلالات مختلفة من حضورها عدد من الفعاليات عبر حسابها على انستجرام وكتبت: " ١٪ فقط من الصور التي التقطتها هذا الأسبوع، من الصعب الاختيار من بين كل هذه اللحظات المميزة، شكرًا لكم مهرجان كان".

بيلا حديد تحقق نجاحا كبيرا بمسلسل "The Beauty"

حققت بيلا حديد نجاحا كبيرا بمسلسل "The Beauty" الذي يعد أولى بطولاتها في الدراما التلفزيونية وعرض يوم 21 يناير الماضي.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما والخيال العلمي حول الشريكان درو فوستر وكارا فون اللذان يقومان بالتحقيق في مرض "الجمال" المنقول جنسياً والذي يسبب آثاراً تجميلية ولكنه يثبت أنه مميت، ويتفاديان المسؤولين الفاسدين ومرتزق يستهدفهم وسط مؤامرة حكومية مشتبه بها.

وشارك بيلا حديد بطولة المسلسل مجموعة من النجوم هم أشتون كوتشر، ريبيكا هال، إيفان بيترز، باتريك لويس، وروب يانج.

كواليس الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي

أقيمت فعاليات الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام في الفترة من 12 حتى 23 مايو الجاري، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية.

اقرأ أيضا:

15 صورة لنجوم عالميين بالعرض الخاص لـ فيلم 7Dogs بطولة كريم عبدالعزيز





أمينة خليل ترقص وتغني في حفل زفاف شقيقتها زينة (صور)



