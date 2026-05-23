بالصور.. داليا البحيري تشارك في زيارة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في أسيوط

كتب : هاني صابر

02:19 م 23/05/2026
    داليا البحيري تشارك في زيارة إنسانية لدعم الأسر
    داليا البحيري تشارك في زيارة إنسانية لدعم الأسر

شاركت الفنانة داليا البحيري في زيارة إنسانية بمحافظة أسيوط، نظمتها راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجا وإدخال البهجة إلى قلوبهم، وذلك في إطار الدور المجتمعي للفنانين وحرصهم على مساندة الفئات الأولى بالرعاية.

وحرصت داليا البحيري خلال الزيارة على لقاء الأهالي والاستماع إليهم عن قرب، والتفاعل معهم في أجواء إنسانية عكست قيم التكافل والمشاركة المجتمعية، وسط ترحيب كبير من الأسر المستفيدة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لدعم الأسر الفقيرة في الصعيد وتحديد احتياجاتهم لضمهم لقاعدة المستفيدين من الدعم الذي يتم تقديمه.

كانت آخر مشاركات داليا البحيري بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023 وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وهم مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، وخالد سرحان، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب تنشأ بين (كريم حسين) و(آيلا)، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها (كريم الحسيني) أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة (مها)، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا).

