حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هدى الإتربي

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن حضورها إحدى فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي الذي تقام فعالياته بمدينة كان الفرنسية وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

نشرت هدى الإتربي صورا لها على الريد كاربت عبر صفحتها على انستجرام، وكتبت على الصور: "أسير على ريد كاربت مهرجان كان السينمائي لحضور العرض الخاص لفيلم لابولا نيجرا"، وخطف هدى الإتربي الأنظار بإطلالة أنيقة وساحرة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها ومتابعيها إطلالتها من حضور جلسة التصوير التي أقيمت لأبطال فيلم "7 Dogs" استعدادا لعرضه بالسينمات، وذلك عبر صفحتها على انستجرام.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة بسيطة خطفت بها الأنظار.

محمد سامي ومي عمر

نشر المخرج محمد سامي صورة جديدة مع زوجته الفنانة مي عمر عبر حسابه على انستجرام، في أحدث ظهور لهما على السوشيال ميديا، إذ ظهر الثنائي وهما على متن دراجة بخارية.

يارا السكري

تواصل الفنانة يارا السكري حضور عدد من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، ونشرت صورا جديدة من استعدادها لحضور إحدى الفعاليات عبر حسابها على انستجرام، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

