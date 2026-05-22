تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حضور العديد من فعاليات الموضة والأزياء التي تقام على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي بمدينة كان الفرنسية.

ونشر موقع "ET بالعربي"، مقطع فيديو هيفاء وهبي عبر صفحته على إنستجرام، خطفت من خلاله الأنظار على الريد كاربت، وظهرت مرتدية فستان بدون بطانة أثارت به الجدل وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.





هيفاء وهبي تحضر فعاليات مهرجان كان 2026

كشفت الفنانة هيفاء وهبي، عن حضورها عدد من الفعاليات التي تخص الاكسسوارات والموضة والأزياء التي تقام على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي هذا العام، واستعرضت هيفاء خلال الأيام الماضية العديد من إطلالاتها الجريئة والأنيقة التي سحرت بها الأنظار هناك.

هيفاء وهبي تروج لأغنيتها الجديدة "شو المطلوب"

كشفت الفنانة هيفاء وهبي عن تحضيرها لأغنية جديدة بعنوان "شو المطلوب"، وطرحت مقطع من الأغنية عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي استعدادا لطرحها بالكامل خلال الأيام المقبلة.