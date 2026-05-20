" ماسك البشرة وسيرم الشعر".. جورجينا تكشف أسرار جمال إطلالتها في مهرجان "كان"

كتب : نوران أسامة

03:44 م 20/05/2026 تعديل في 03:50 م

كشفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز كواليس تحضيراتها لإطلالتها خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي، حيث ظهرت في مقطع فيديو وهي تستعد داخل غرفة التجهيز، وتستخدم ماسكات البشرة ومستحضرات العناية بالبشرة وسيروم تصفيف الشعر.

ونشرت جورجينا الفيديو عبر حسابها الرسمي، وظهرت خلاله بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا أنيقًا باللون البنفسجي الفاتح.

ظهرت جورجينا خلال فعاليات المهرجان بعدة إطلالات لافتة خطفت بها الأنظار، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون البيج اللامع بتصميم كاب مجسم أبرز رشاقتها، ونسقته مع عقد فخم.

وفي إطلالة ثانية، ظهرت بفستان أبيض أنيق مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب واسع من متابعيها.

كما لفتت الأنظار بإطلالة ثالثة مختلفة، بعدما اعتمدت لون الشعر الأشقر، وهو اللوك الذي حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

