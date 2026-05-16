شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها مع خطيبها شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي من أحدث ظهور لهما.

ملك أحمد زاهر بفستان أبيض مع خطيبها

ونشرت ملك زاهر، الصور التي ظهرت فيها ممسكة "بوكيه ورد" ومرتدية فستان أبيض، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نسيت نشر هذه الصور.. مرر لصق للعشق الحقيقي".

ورد خطيبها شريف الليثي على تدوينتها، قائلا: "الحب الحب".

وتفاعل الجمهور مع إطلالتها وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض، تحفة، ما شاء الله، الرقي والجمال ما شاء الله، ملوكة الله يسعدك، أحلى واحدة، حلو الفتسان الأبيض".

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف الليثي

وفي 21 مارس، احتفلت ملك أحمد زاهر بخطوبتها على المؤلف شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي وسط أجواء عائلية. وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد زاهر وزوجته، والإعلامي عمرو الليثي وزوجته، الفنانة ليلى زاهر وزوجها المنتج هشام جمال.

