تصوير - أحمد مسعد



وصل منذ قليل الفنان مفيد عاشور عزاء الفنان القدير الراحل عبدالرحمن أبو زهرة والذي يقام حاليًا في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

عزاء عبدالرحمن أبو زهرة

وأقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء عبدالرحمن أبو زهرة بحضور الأسرة والمقربين، والذين استعدوا لاستقبال المحبين ونجوم الفن لتقديم واجب العزاء.

توفي عبدالرحمن أبو زهرة يوم الإثنين الماضي عن عمر ناهز الـ92 عامًا، حيث أقيمت الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عددً من نجوم الفن.

معاناة عبدالرحمن أبو زهرة مع المرض

يذكر أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة عانى كثيرًا مع المرض، وتدهورت حالته الصحية، بعد إصابته بمضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا، ما أدى إلى معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.