بالصور.. أول ممثل يصل عزاء عبد الرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

كتب : معتز عباس

07:52 م 13/05/2026 تعديل في 07:54 م
    مفيد عاشور يصل عزاء عبدالرحمن أبو زهرة (1)
    مفيد عاشور يصل عزاء عبدالرحمن أبو زهرة (2)

تصوير - أحمد مسعد


وصل منذ قليل الفنان مفيد عاشور عزاء الفنان القدير الراحل عبدالرحمن أبو زهرة والذي يقام حاليًا في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

وأقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء عبدالرحمن أبو زهرة بحضور الأسرة والمقربين، والذين استعدوا لاستقبال المحبين ونجوم الفن لتقديم واجب العزاء.

توفي عبدالرحمن أبو زهرة يوم الإثنين الماضي عن عمر ناهز الـ92 عامًا، حيث أقيمت الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عددً من نجوم الفن.

معاناة عبدالرحمن أبو زهرة مع المرض

يذكر أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة عانى كثيرًا مع المرض، وتدهورت حالته الصحية، بعد إصابته بمضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا، ما أدى إلى معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

