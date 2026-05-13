وجهت الإعلامية ياسمين الخطيب الشكر إلى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين بعد حصولها على كارنية عضوية النقابة، مشيدة بدعمه وجهود نقابة الإعلاميين في رعاية المنتسبين إليها.

ماذا قالت ياسمين الخطيب عن طارق سعدة؟

قالت "الخطيب" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "شكرًا معالي نقيب الإعلاميين د. طارق سعدة.. على دعمك الدائم، ومجهوداتك الملموسة في الارتقاء بالمهنة وعلى جهود النقابة الواضحة في رعاية المنتسبين لها".

وحظي منشور ياسمين الخطيب بتفاعل واسع من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بدور نقابة الإعلاميين في دعم العاملين بالمجال الإعلامي وتطوير المهنة.

