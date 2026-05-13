توافد نجوم الفن على عزاء عبدالرحمن أبو زهرة (صور)

علق الفنان هاني رمزي على تصريحات الفنان القدير صلاح عبدالله والذي تحدث فيها عبر لقائه في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أمس الأربعاء.

ماذا قال صلاح عبدالله عن الموت؟

وقال صلاح عبدالله في البرنامج: "مش عايزكم تزعلوا عليا أوي.. كفاية نص ساعة أو ربع ساعة وعيشوا حياتكم عادي، أنا ممكن أقول لما أموت عملتوا إيه، بس مش دلوقتي، لكن المهم هو الناس تفتكر الحلو والخير بعد الرحيل"

رد الفنان هاني رمزي

وأثار حديث صلاح عبدالله خوف الفنان هاني رمزي، الذي كتب على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إيه لازمة الكلام ده بقى ! انت هتخضنا عليك ولا إيه، العمر كله ليك بالصحة والعافية والسعادة يا حبيب أخوك يا صلاح يا غالي".

صلاح عبدالله يدعو لـ عبدالرحمن أبوزهرة

يذكر أن صلاح عبدالله خرج أمس في حديث تلفزيوني، كان يدعو للفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بالرحمة ويقرأ له الفاتحة.

ووجه صلاح عبد الله حديثه بالدعاء للفنان الراحل، قائلاً: "جنة ونعيمها بإذن الله، ويجعل معاناته في ميزان حسناته بالذات في الفترة الأخيرة من حياته يا رب".

