إعلان

"متزعلوش عليا".. صلاح عبدالله يثير قلق النجوم وهاني رمزي: "هتخضنا عليك ولا إيه"

كتب : معتز عباس

07:31 م 13/05/2026 تعديل في 07:52 م
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    صلاح عبدالله في عزاء شقيقة عادل إمام
  • عرض 21 صورة
    صلاح عبدالله
  • عرض 21 صورة
    صلاح عبدالله يحتفل بعيد ميلاد ابنته شروق
  • عرض 21 صورة
    رامي إمام مع الفنان صلاح عبدالله
  • عرض 21 صورة
    صلاح عبدالله
  • عرض 21 صورة
    صلاح عبدالله ومحمد رياض
  • عرض 21 صورة
    صلاح عبدالله يوجه رسالة لـ ساندرا نشأت
  • عرض 21 صورة
    صلاح عبدالله
  • عرض 21 صورة
    نيكول سابا وصلاح عبدالله
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي تهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده
  • عرض 21 صورة
    والدة صلاح عبدالله
  • عرض 21 صورة
    خالد سليم وصلاح عبدالله وعمرو محمود ياسين
  • عرض 21 صورة
    صلاح عبدالله وكريم فهمي
  • عرض 21 صورة
    صلاح عبدالله
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي وصلاح عبدالله (2)
  • عرض 21 صورة
    صلاح عبدالله
  • عرض 21 صورة
    احمد آدم وصلاح عبدالله في حفل زفاف ابنة علاء مرسي
  • عرض 21 صورة
    صلاح عبدالله
  • عرض 21 صورة
    صلاح عبدالله
  • عرض 21 صورة
    الفنان صلاح عبدالله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الفنان هاني رمزي على تصريحات الفنان القدير صلاح عبدالله والذي تحدث فيها عبر لقائه في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أمس الأربعاء.

ماذا قال صلاح عبدالله عن الموت؟

وقال صلاح عبدالله في البرنامج: "مش عايزكم تزعلوا عليا أوي.. كفاية نص ساعة أو ربع ساعة وعيشوا حياتكم عادي، أنا ممكن أقول لما أموت عملتوا إيه، بس مش دلوقتي، لكن المهم هو الناس تفتكر الحلو والخير بعد الرحيل"

رد الفنان هاني رمزي

وأثار حديث صلاح عبدالله خوف الفنان هاني رمزي، الذي كتب على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إيه لازمة الكلام ده بقى ! انت هتخضنا عليك ولا إيه، العمر كله ليك بالصحة والعافية والسعادة يا حبيب أخوك يا صلاح يا غالي".

صلاح عبدالله يدعو لـ عبدالرحمن أبوزهرة

يذكر أن صلاح عبدالله خرج أمس في حديث تلفزيوني، كان يدعو للفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بالرحمة ويقرأ له الفاتحة.

ووجه صلاح عبد الله حديثه بالدعاء للفنان الراحل، قائلاً: "جنة ونعيمها بإذن الله، ويجعل معاناته في ميزان حسناته بالذات في الفترة الأخيرة من حياته يا رب".

هاني رمزي عن صلاح عبدالله

اقرأ أيضا..
ليلى أحمد زاهر تكشف نوع جنينها من مهرجان كان

من هي الممثلة الإيرانية جولشيفته فراهاني التي سببت أزمة بين الرئيس الفرنسي وزوجته؟

عبدالرحمن أبو زهرة تصريحات النجوم هاني رمزي صلاح عبدالله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"متزعلوش عليا".. صلاح عبدالله يثير قلق النجوم وهاني رمزي: "هتخضنا عليك
زووم

"متزعلوش عليا".. صلاح عبدالله يثير قلق النجوم وهاني رمزي: "هتخضنا عليك
بكاء وانهيار.. بالفيديو اللقطات الأولى من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
زووم

بكاء وانهيار.. بالفيديو اللقطات الأولى من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
أول تعليق لياسمين الخطيب بعد حصولها على كارنية نقابة الإعلاميين.. ماذا
زووم

أول تعليق لياسمين الخطيب بعد حصولها على كارنية نقابة الإعلاميين.. ماذا
بالتفاصيل.. الحكومة تدرس حوافز تشجيعية لشركات الطيران للحفاظ على معدلات
أخبار مصر

بالتفاصيل.. الحكومة تدرس حوافز تشجيعية لشركات الطيران للحفاظ على معدلات
من الاسترخاء لـ تجديد الخلايا.. ما هو تردد 432 وتأثيره على صحتك؟
نصائح طبية

من الاسترخاء لـ تجديد الخلايا.. ما هو تردد 432 وتأثيره على صحتك؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الصور الأولى من عزاء الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير طنطاوي
الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
عاجل| دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا