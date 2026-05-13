قام المطرب الراحل هاني شاكر بوضع صوته على أغنيتين، وذلك قبل رحيله يوم 3 مايو.

وقالت الشاعرة هالة الزيات في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن المطرب الراحل انتهى منذ حوالي 4 شهور من تسجيل أغنية بعنوان "مبقتش أنام"، وهي من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وهندسة صوت ماهر صلاح.

هاني شاكر باللبناني

وقام الراحل هاني شاكر خلال تواجده في لبنان في ديسمبر 2025 بوضع اللمسات النهائية على ثالث أغنية لبنانية يقدمها في مشواره، و التي لم تطرح بعد.

وحملت الأغنية اسم "إلا أنا وياك"، وهي من كلمات مازن ضاهر، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زاهر ديب.

وبدأت تجارب هاني شاكر بالغناء باللهجة اللبنانية عام 2021، إذ قدم أغنية بعنوان "كيف بتنسى"،وهي من كلمات نادين الأسعد، وألحان وليد توفيق، وتوزيع باسم منير، وتولت إخراج الكليب هنا حافظ.

وتقول كلماتها: "ما تقلي عندك قلب ما ضل فيه جروح، أصعب وجع بالقلب الموجوع جوه الروح، وبعدك بتقلي بحبك كيف بتنسى وبتروح".

هاني شاكر يغني باللبناني "كيف بتنسى"



وطرح ثاني أغانيه اللبنانية، وهي بعنوان "يا ويل حالي" في أغسطس 2024، وهي من كلمات راميا بدور، وألحان هيثم زياد، وتوزيع بودي نعوم، وقام بإخراج الفيديو كليب مازن نيازي.

وتقول كلماتها: "ع بالي تبقى العمر غالي.. يا ويلي يا ويل حالي شو صاير فيي أنا.. قدام هالشكل الحلو بسكت ما بعرف غازله سبحان الله اللي كمله شو بحكي ت إحكي أنا.. هربان من تمي الحكي.. نظرة عيني ملبكي.. من قلبك لما تضحكي قلبي بينملي هنا".

هاني شاكر يغني "يا ويل حالي"

دويتو لم يتم

يذكر أن المطرب الراحل هاني شاكر كان قد أعلن عن مشروع (دويتو) غنائي مع المطربة سميرة سعيد، إلا أن العمل لم يدخل مراحل التنفيذ.

