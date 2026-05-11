يستضيف الإعلامي محمود سعد، الفنان اللبناني وائل جسار في حلقة جديدة من برنامج "Sold Out"، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء 12 مايو على المسرح الفلكي.

وكان محمود سعد روج للحلقة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "لو بتحبوا تسمعوا وائل جسار.. في سولد أوت هتقابلوه في حوار تفاعلي لأول مرة، مستنينكم يوم الثلاثاء 12 مايو في ليلة مختلفة من ليالي سولد أوت على مسرح الفلكي".

وائل جسار في عزاء هاني شاكر

وقدم الفنان وائل جسار، واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا يوم 3 مايو 2026 عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في باريس.

آخر حفل جمع هاني شاكر ووائل جسار

وكان آخر حفل جمع بين هاني شاكر ووائل جسار في يناير 2026 بأبوظبي، على مسرح "Space42 Arena"، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع من الجمهور.

آخر أعمال وائل جسار

وتعد أغنية "حب زمان" أحدث أعمال وائل جسار الغنائية، وهي من كلمات أحمد أبو زهرة، وألحان زعيم، وتوزيع موسيقي أحمد علي، بينما تولى أمير محروس مهمة الميكس والماستر.

