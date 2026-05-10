عقد مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل اجتماعًا مع أعضاء المجلس، شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بأعضاء الجمعية العمومية وأصحاب المعاشات والأرامل، وذلك في إطار خطة النقابة المستمرة لتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للأعضاء.

أبرز قرارات اجتماع نقابة الموسيقيين

وأسفر الاجتماع عن اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الأعضاء صحيًا واجتماعيًا.

أما عن أبرز القرارات فجاءت على النحو التالي:

زيادة معاشات الأعضاء بنسبة 10% بدءًا من يونيو المقبل ليصل المعاش لـ 2750 جنيهًا.

استمرار التقليد السنوي بذبح العجول وتوزيعها على الأعضاء والأرامل لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

رفع الحد الأقصى لتغطية عمليات القلب من 40 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

زيادة الدعم للحالات الطبية الخطيرة لتوفير رعاية صحية أفضل.

رفع قيمة التحاليل الطبية من 2500 إلى 4000 جنيه في معامل النقابة المتعاقدة.

زيادة دعم الأشعات من 4 آلاف إلى 5 آلاف جنيه لتخفيف تكاليف العلاج.

تعليق النقيب الفنان مصطفى كامل

وأكد مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خلال الاجتماع أن النقابة تشهد حالة من الاستقرار والأمان، مشددًا على استمرار العمل من أجل تقديم المزيد من الخدمات والمكتسبات للأعضاء، قائلاً: النقابة في أمان واستقرار وربنا يقدرنا على فعل كل خير.

كما الاجتماع أيضًا لفتة إنسانية من النقيب مصطفى كامل، حيث تقدم بخالص العزاء في وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدًا دعمه الكامل له ولأسرته في هذا الظرف الإنساني الصعب، مشيرًا إلى أن هاني شاكر يمثل بالنسبة له صديق عمر.

