رد الفنان عمرو القاضي على تصريحات الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، حول فيلم "أسد" وأنه يخدم أصحاب النظرية المركزية الأفريقية "الأفروسنتريك"، وذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم".

وعن اتهام الفيلم بتهديد الهوية المصرية قال عمر القاضي في تصريح خاص لـ "مصراوي": "دي تصريحات غير دقيقة، بالأخص إن الفيلم لم يتم عرضه في السينمات، لذلك أقول شاهد وقلّ رأيك كما تحب، والفيلم لا يمت لقضية الافروسنتريك من قريب أو بعيد".

عمرو القاضي يعرب عن سعادته بقرب عرض فيلم "أسد"

كما أعرب عمرو القاضي عن سعادته بقرب طرح الفيلم، وعن كونه أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية، وسط توقعات بتحقيق إيرادات ضخمة فور عرضه.

وعن كواليس مشاركته بفيلم "أسد" قال: "تجربة كبيرة ومختلفة، بدءا من سيناريو كبير وضخم وموضوع مختلف تماما، ولا يصنف مسلسل تاريخي على قد ما يصنف أنه تاريخ معاصر، وبيحكي موضوع إنساني رومانسي وقضية إنسانية كبيرة جدا، وفيها جزء من تاريخ مصر".

وعن شخصيته ضمن أحداث الفيلم قال: "شخصية مش اعتيادية ولا تقليدية، والواحد قبل عرض الفيلم بيبقى مقصر في الكلام شوية لحد ما الفيلم ينزل والجمهور يقول رأيه ورأيهم هو الأهم دلوقتي، ولينا لقاء تاني بعد نزول الفيلم".

كواليس فيلم أسد

تدور أحداث فيلم أسد في مصر في القرن الـ19، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبة متمردة، ويركز العمل على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة. معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد رمضان، عمرو القاضي، رزان جمال، ماجدالكدواني، كامل الباشا، علي قاسم، أحمد داش، تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج محمد دياب.

